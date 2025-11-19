SDAX

19.11.2025 10:36:38

Farbenspezialist Sto erzielt in etwa stabiles Ergebnis trotz schwacher Nachfrage

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Die Schwäche der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto (STO SECo) weiter zu. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf rund 1,22 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Auch im dritte Quartal belasteten das schwache Marktumfeld und die anhaltende Investitionszurückhaltung im Bau. Zudem hieß es, dass der Umsatz im Oktober leicht unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter den Erwartungen gelegen habe.

Dennoch gelang es Sto dank Einsparungen, den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufzuholen: Per Ende September habe das Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, hieß es. Konkrete Gewinnkennziffern nennt das Unternehmen dann erst wieder mit den Jahreszahlen.

Das Management bestätigte seine Ziele für 2025, verwies aber erneut auf erhebliche Unsicherheiten wegen der globalen Rahmenbedingungen. Zudem hätten die Wetterbedingungen üblicherweise einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Sto in den letzten Wochen eines Jahres.

Demnach soll der Konzernumsatz 1,57 Milliarden Euro erreichen nach 1,61 Milliarden 2024. Vorsteuerergebnis soll bei 50 bis 70 Millionen Euro liegen. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein Anstieg drin./tav/mis

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 899,95 0,58%

Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen etwas leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte kaum verändert. Der deutsche Leitindex gitb etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Mittwoch im Minus.
