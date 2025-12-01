Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
02.12.2025 00:00:00
Farbiges Finish: Henkel führt Color-Variante von organischer Dünnschichttechnik für Metalloberflächen ein
Henkel erweitert sein Portfolio im Bereich der organischen Dünnschichttechnik, dem sogenannten Thin Organic Coating (TOC), mit einer neuen Farbvariante. Diese Innovation verbindet die bewährten Eigenschaften der Technologie mit ästhetischen Vorteilen und richtet sich an Anwendungen, bei denen sowohl Funktionalität als auch Design eine Rolle spielen – im Falle des Pilotprojekts durch eine goldene Ausführung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
