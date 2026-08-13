Farglory Land Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Farglory Land Development hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Farglory Land Development -0,020 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Farglory Land Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 756,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,7 Millionen USD im Vergleich zu 10,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at