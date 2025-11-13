Farglory Land Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Farglory Land Development veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at