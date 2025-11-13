Farglory Land Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Farglory Land Development hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Farglory Land Development 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 290,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Farglory Land Development 277,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at