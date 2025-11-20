|
Farmaceutica Remedia SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Farmaceutica Remedia SA hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 RON wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das vergangene Quartal hat Farmaceutica Remedia SA mit einem Umsatz von insgesamt 185,1 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,1 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent verringert.
