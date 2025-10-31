Farmacias Benavides SAB de CV (A) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Farmacias Benavides SAB de CV (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Farmacias Benavides SAB de CV (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 MXN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 4,89 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,25 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at