Farmacias Benavides SAB de CV (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Farmacias Benavides SAB de CV (B) hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,33 MXN gegenüber 0,240 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,89 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 4,25 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at