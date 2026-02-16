|
Farmer Brothers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Farmer Brothers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Farmer Brothers ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.
Farmer Brothers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
