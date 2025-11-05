Farmer Mac öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Farmer Mac hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Farmer Mac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 286,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 234,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at