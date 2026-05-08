Farmer Mac zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Farmer Mac lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Farmer Mac 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 306,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Farmer Mac einen Umsatz von 251,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at