Farmers and Merchants Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Farmers and Merchants Bancshares hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Farmers and Merchants Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,5 Millionen USD im Vergleich zu 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at