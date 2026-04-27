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27.04.2026 06:31:29
Farmers and Merchants Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Farmers and Merchants Bancshares hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Farmers and Merchants Bancshares im vergangenen Quartal 11,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Farmers and Merchants Bancshares 10,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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