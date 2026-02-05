Farmers Bancorp (Indiana) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Farmers Bancorp (Indiana) hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Farmers Bancorp (Indiana) 17,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at