Farmers Bank of Appomattox: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Farmers Bank of Appomattox präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Farmers Bank of Appomattox einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,0 Millionen USD – ein Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Farmers Bank of Appomattox 4,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at