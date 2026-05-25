|
25.05.2026 06:31:29
Farmers Bank of Appomattox: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Farmers Bank of Appomattox präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Farmers Bank of Appomattox einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,0 Millionen USD – ein Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Farmers Bank of Appomattox 4,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!