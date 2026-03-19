Farmers Bank of Appomattox: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Farmers Bank of Appomattox gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Farmers Bank of Appomattox 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Farmers Bank of Appomattox mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Farmers Bank of Appomattox 19,25 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,88 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at