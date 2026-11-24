Farmers Bank of Appomattox hat am 21.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at