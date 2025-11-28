|
Farmers Bank of Appomattox stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Farmers Bank of Appomattox hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
