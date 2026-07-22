Farmers Merchants Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Farmers Merchants Bancorp stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 36,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,94 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Farmers Merchants Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,5 Millionen USD im Vergleich zu 74,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at