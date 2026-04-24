Farmers Merchants Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Farmers Merchants Bancorp hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 47,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Farmers Merchants Bancorp 45,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at