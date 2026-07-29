Farmers Merchants Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Farmers Merchants Bancorp hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Farmers Merchants Bancorp 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 50,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at