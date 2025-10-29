Farmers Merchants Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Farmers Merchants Bancorp präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Farmers Merchants Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Farmers Merchants Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at