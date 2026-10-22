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22.10.2026 06:31:29
Farmers Merchants Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Farmers Merchants Bancorp gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 36,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,92 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,75 Prozent auf 79,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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