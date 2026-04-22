Farmers Merchants Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Farmers Merchants Bancorp hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 35,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Farmers Merchants Bancorp 32,86 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 76,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at