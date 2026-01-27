Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 141,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,18 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 117,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 537,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 358,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 449,18 Millionen USD, gegenüber 454,50 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,17 Prozent präsentiert.

