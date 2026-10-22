Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital legte Quartalsergebnis vor

Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 264,89 USD gegenüber 147,32 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 61,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 44,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at