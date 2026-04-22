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22.04.2026 06:31:29
Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 157,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital ein EPS von 136,27 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 116,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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