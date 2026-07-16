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16.07.2026 06:31:29
Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 256,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 112,71 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Farmers Merchants Bank (Long Beach) Capital mit einem Umsatz von insgesamt 134,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,47 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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