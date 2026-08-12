SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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12.08.2026 06:00:08
Farmers move to night shift to beat European heat
Floodlights, headlamps, cooling sheds and later feeding times for animals are helping the sector cope with extreme weatherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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