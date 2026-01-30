Farmers National Banc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Farmers National Banc hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Farmers National Banc 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 71,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Farmers National Banc mit einem Umsatz von insgesamt 279,92 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 269,51 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at