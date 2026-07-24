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24.07.2026 06:31:29
Farmers National Banc: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Farmers National Banc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Farmers National Banc noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 69,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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