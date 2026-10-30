Farmers National Banc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Farmers National Banc hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,23 Prozent auf 96,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at