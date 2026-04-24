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24.04.2026 06:31:29
Farmers National Banc stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Farmers National Banc hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0,36 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,360 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Farmers National Banc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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