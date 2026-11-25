Farmhouse stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Farmhouse -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at