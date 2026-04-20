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20.04.2026 06:31:29
Farmhouse veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Farmhouse äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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