Farmland Partners: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Farmland Partners hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,4 Millionen USD gegenüber 10,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at