Farmland Partners informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Farmland Partners veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Farmland Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 22,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,610 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 52,18 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,23 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at