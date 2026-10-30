Farmland Partners legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Farmland Partners gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at