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01.05.2026 06:31:29
Farmland Partners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Farmland Partners hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Farmland Partners in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD im Vergleich zu 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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