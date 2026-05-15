FARMSCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FARMSCO hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 239,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 34,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,53 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 370,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at