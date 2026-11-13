FARMSCO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FARMSCO lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 848,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 84,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 434,28 Milliarden KRW – ein Plus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FARMSCO 386,38 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at