FARMSCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FARMSCO hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 123,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1234,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 426,08 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FARMSCO 385,50 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at