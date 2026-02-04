FARMSCO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FARMSCO hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

FARMSCO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 101,26 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2291,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 404,35 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FARMSCO einen Umsatz von 404,11 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1187,14 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -2019,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FARMSCO 1 554,13 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1 577,47 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at