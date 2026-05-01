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01.05.2026 06:31:29
Farsoon Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Farsoon Technologies A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 129,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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