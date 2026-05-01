Farsoon Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Farsoon Technologies A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 129,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at