Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fasadgruppen Group Registered hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden SEK gegenüber 1,20 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,585 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,38 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at