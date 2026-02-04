Fasadgruppen Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fasadgruppen Group Registered hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,09 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,46 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,300 SEK sowie einen Umsatz von 1,42 Milliarden SEK belaufen.

Fasadgruppen Group Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,190 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,93 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,45 Milliarden SEK ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,24 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 5,43 Milliarden SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at