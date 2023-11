Faeser: Bedrohung im Cyberraum ist besorgniserregend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Bedrohungslage im Cyberraum als "besorgniserregend" eingestuft. Der neue Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeige, "dass es weiter insbesondere kriminelle Gruppen sind, die bestehende Schwachstellen in Softwareprodukten ausnutzen", sagte Faeser bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bedrohung im Cyberraum ist so hoch wie nie zuvor", erklärte die Cybersicherheitsbehörde des Bundes in dem Bericht. Ransomware sei und bleibe die größte Bedrohung.

Bei Cyberangriffen mit Ransomware beobachte das BSI eine Verlagerung der Attacken: Nicht mehr nur große, zahlungskräftige Unternehmen ständen im Mittelpunkt, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Organisationen sowie staatliche Institutionen und Kommunen. "Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 27 Kommunalverwaltungen und Betriebe Opfer von Ransomeware-Angriffen", sagte Faeser. "Betroffen waren Kommunen jeder Art und Größe." Die Schwachstellen bei Software seien "auf besorgniserregendem Niveau", erklärte das BSI. Diese seien oft das Einfallstor für Cyberkriminelle auf ihrem Weg zu einer Kompromittierung von Systemen und Netzwerken. "Die Anzahl der Schwachstellen nimmt zu", sagte BSI-Präsidentin Claudia Plattner. "Wir registrieren rund 70 neue Sicherheitslücken pro Tag." Im Vorjahresvergleich sei dies eine Steigerung um 24 Prozent.

Mit der Anzahl ist laut BSI auch ihre potenzielle Schadwirkung gestiegen: Immer mehr Lücken, inzwischen etwa jede sechste. würden als kritisch eingestuft. Generative KI sorge für neue Risiken, aber auch für neue Chancen. Sie könnten sie auch für kriminelle Zwecke missbraucht werden. So könnten sie dafür sorgen, dass sogenannte Deepfakes - manipulierte Bilder, Videos und Stimmen - immer authentischer würden und dadurch immer schwerer zu entlarven seien. Auch könne KI Phishing-Mails glaubwürdiger machen, im Social Web zu Desinformationskampagnen beitragen oder selbst Schadcode generieren - und das wesentlich schneller und zum Teil wesentlich besser als menschliche Cyberkriminelle. "KI kann auch selbst zur Schwachstelle werden", warnte das BSI.

Faeser forderte, der Cybersicherheit "neue Priorität" einzuräumen. Die Gefährdungslage sei sehr komplex und dynamisch. "Sie kann jederzeit eskalieren. Damit müssen wir uns auch in Deutschland auseinandersetzen und uns auf entsprechende Szenarien vorbereiten." Durch den Ukraine-Krieg beobachte man eine Zunahme von Desinformationen, Deepfake-Anrufen, manipulierten Internetseiten und Cyberangriffen. "Der Krieg zwingt uns zu größter Wachsamkeit vor hybriden Bedrohungen", betonte Faeser. Zunehmend würden IT-Systeme in Deutschland auf mögliche Sicherheitslücken gescannt. Mit erhöhter Aufmerksamkeit werde auch beobachtet, ob neue Cyberbedrohungen im Zusammenhang mit dem Terrorangriff in Israel aufträten. Bislang sei das aber nicht der Fall gewesen.#

Die Bundesinnenministerin drang auf eine "strategische Neuaufstellung" der Cybersicherheit in Deutschland. Ein zentrales Anliegen sei es, "das BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis auszubauen", sagte Faeser. Hierüber sei sie mit den Ländern im Gespräch. Es gehe darum,eine Zentralstellenfunktion zu haben, aber "nichts zu übernehmen", stellte sie klar.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2023 06:49 ET (10:49 GMT)