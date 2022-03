Faeser verspricht rasche Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen aus Moldau

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine schnell vorankommen. "Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine furchtbare humanitäre Katastrophe; sehr viele Menschen flüchten in das kleine Nachbarland Moldau", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) habe sie deshalb zugesagt, kurzfristig 2500 geflüchtete Menschen aus Moldau nach Deutschland zu holen und ihnen Schutz zu gewähren. "Das werden wir in den nächsten Tagen schnell und unbürokratisch organisieren und umsetzen", sagte sie.

"Wir helfen Geflüchteten aus der Ukraine - ganz überwiegend Frauen und Kindern - schnell und umfassend", sagte die Ministerin. Die Unterbringung der Flüchtlinge sei eine Aufgabe, der sich die Europäer gemeinsam stellten - innerhalb der EU und mit anderen Nachbarstaaten der Ukraine wie Moldau. Das THW habe zudem erste Hilfstransporte mit Feldbetten und Winterschlafsäcken nach Moldau gebracht.

Deutsche Unterstützung bei der Beförderung von Geflüchteten aus Nachbarländern der Ukraine in andere europäische Staaten war auch bei Faesers Besuch an der polnisch-ukrainischen Grenze am vergangenen Donnerstag Thema gewesen. Viele Kriegsflüchtlinge wollen zu Angehörigen oder Freunden, die etwa in Deutschland, Großbritannien, Italien oder Spanien leben./abc/DP/zb