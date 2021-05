Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und Première Vision Shenzhen schließen mit einem vollen Erfolg

SHENZHEN, China, 26. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Organisiert von GL events - Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. , Ltd. wurden die 23. Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain (Fashion Source), die 8. Shenzhen Original Design Fashion Week und die 2. Première Vision Shenzhen am 30. April 2021 im Shenzhen Convention and Exhibition Center mit einem vollen Erfolg abgeschlossen.

Mit einer Ausstellungsfläche von bis zu 55.000 Quadratmetern versammelte die Veranstaltung mehr als 600 hochwertige und gut ausgewählte globale Aussteller und veranstaltete 11 Modenschauen und 40+Fachforen in 5 Hauptausstellungsbereichen. Während der drei Tage hat die Veranstaltung 31.225 Fachbesucher angezogen, die landesweit professionelle Käufergruppen wie Marken, Agenten, Distributoren, Einkäufer, Wirtschaftsverbände, E-Commerce und Einkaufszentren abdecken. Die Zahl der Besucher vor Ort erreichte einen neuen Höchststand.

Die 8. Shenzhen Original Design Fashion Week, die unter dem Motto „FUN" steht, zielt darauf ab, neue Design-Kräfte auszubilden. 11 originelle Designermarken, darunter Vientiane Youyi, CAYLAR, DAZZI, Muzi Kou Haute Couture, Maggie Ma, 17m.face, Byzantine Forest, BABY.Q, XULU Custom-tallor präsentierten den Besuchern vor Ort drei Tage lang wunderbare Shows.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr zog die 2. Premiere Vision Shenzhen über 50 weltweit bekannte Marken aus verschiedenen Ländern und Regionen wie Frankreich, Italien, der Türkei und Spanien an. Die Exponate deckten fünf große Bereiche ab - Garne, Stoffe, Accessoires, Leder und Fertigung. Die Première Vision S/S 2022 Fabrics and Colors Trends wurden ebenfalls vor Ort vorgestellt. Die Pariser Modegruppe von PV brachte ihr umfassendes Verständnis über die neuesten Modetrends ein, mit dem Ziel, die globale Aufwertung und Reform in der Textil- und Stoffindustrie anzuführen. Das Première Vision-Trendforum, präsentiert von Première Vision, namhaften Unternehmen, Vertretern der Aussteller und Modeprofis, entpuppte sich als Treffpunkt, an dem viele Meinungen und Einsichten unter verschiedenen Aspekten wie Design-Innovationen, Markenentwicklungen und nachhaltige Mode diskutiert und ausgetauscht wurden.

Das hochwertige Rahmenprogramm vor Ort zog auch zahlreiche Fachbesucher an. Der FS China Clothing Supply Chain Summit versammelte viele bekannte Marken wie Alibaba, Kuaishou, Huimei, Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, RIP, YIFINI, ANZHENG, XINAO, CATHAYA, Lily, KEYING, KALTENDIN, um Reden zu halten, die sich auf Schlüsselwörter wie Lieferkette, Digitalisierung und wissenschaftliche Technisierung konzentrierten.

Das Fashion Source-Trendteam hat die Fashion Source S/S 2022-Trends und die Fashion Source-Stricktrends veröffentlicht, die detaillierte Hinweise und Anleitungen für die S/S 2022-Trends in der Industrie und auf dem Markt geben. Spezielle Gäste von Einkaufsleitern verschiedener Marken wie Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, EEKA FASHION, UR, MO&Co, YIFINI, MVB wurden zu den FS Business Matchmaking Sites eingeladen, um an 10+ organisierten Matchmaking Events teilzunehmen, die es auch den Ausstellern ermöglichten, feine Waren zu finden und effektive Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen.

Die 24. Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain, die 9. Shenzhen Original Design Fashion Week und die 3. Première Vision Shenzhen werden vom 13. bis 15. Oktober 2021 weiterhin im Shenzhen Convention and Exhibition Center im Futian District stattfinden. Bis dahin trifft man sich wieder auf einer internationalen Veranstaltung mit größerem Umfang und hohem Standard.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513571/Fashion_Source_2021_Spring.jpg