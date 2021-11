fashionette-Aktie weiter auf Erholungsrally - Studie wirkt nach

Die Aktien von fashionette haben am Montag mit einem Kurssprung an ihre Erholung vom jüngsten Rekordtief angeknüpft.

Nachdem sie am Freitag zuerst bis auf 15,15 Euro gefallen waren, hatten fashionette -Anleger schon vor dem Wochenende wieder zugegriffen. Am Montag ging es zeitweise um 12,08 Prozent nach oben bis nahe an die 20-Euro-Marke. Mit zuletzt 19,95 Euro testete der Kurs den bei Charttechnikern beliebten 50-Tage-Durchschnitt.

Zu dem neuen Mut der Anleger dürfte eine jüngste Studie von der Privatbank Hauck & Aufhäuser beitragen haben. Darin attestierte Analyst Christian Salis den Aktien mit einem Kursziel von 60 Euro immenses Kurspotenzial: Verglichen mit dem jüngsten Rekordtief würde dies eine Vervierfachung bedeuten. Der Experte lobte zuletzt die Einführung zahlreicher neuer Produkte von Edelmarken im Beauty-Bereich. Dieses Geschäft passe ideal zum Betreiber eines Online-Shops für Premium- und Luxusmarken.

